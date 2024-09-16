Cem Öksüz, İzto'da Yeni Görevine Başladı

İzmir'in tanınmış foto muhabirlerinden Cem Öksüz, yeni kariyer adımında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kurumsal İletişim ve Marka Yönetim Müdürlüğü'nde göreve başladı. Öksüz'ün tecrübeleri ve vizyonu, İzmir Ticaret Odası'nın marka kimliğini güçlendirmeye yönelik önemli katkılar sağlayacak.

Cem Öksüz’ün yeni görev yeri: İzmir Ticaret Odası

İzmir'in medyada tanınan isimlerinden Cem Öksüz, İzmir Ticaret Odası'nda yeni bir görev üstlendi. Uzun yıllar fotoğrafçılık kariyerinde önemli başarılara imza atan Öksüz, İzmir Ticaret Odası'nın Kurumsal İletişim ve Marka Yönetim Müdürlüğü'nde görevine başladı. Bu yeni pozisyonunda, İzmir Ticaret Odası'nın marka değerlerini artırmak ve kurumsal iletişim stratejilerini güçlendirmek için çalışacak.

Cem Öksüz'ün kariyerine genel bakış

Cem Öksüz, İzmir’in duayen foto muhabirlerinden biri olarak biliniyor. Fotoğrafçılık kariyerine erken yaşta başlayan Öksüz, hem yerel hem de ulusal medyada pek çok ödüle layık görüldü. Çalışmalarında özellikle toplumsal olaylar ve kültürel etkinlikler üzerine odaklanan Öksüz, fotoğrafçılığın yanı sıra görsel iletişim alanındaki bilgi ve tecrübesini de yeni görevine taşıyacak.

İzmir Ticaret Odası'ndaki yeni görev

İzmir Ticaret Odası, Cem Öksüz'ün tecrübelerinden faydalanarak kurumsal iletişim stratejilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Öksüz, markanın görünürlüğünü artırmak ve iletişim kanallarını daha etkin bir şekilde yönetmek üzere çeşitli projeler ve kampanyalar yürütecek. Bu süreçte, Öksüz'ün fotoğrafçılık ve görsel iletişim konusundaki derin bilgisi, İZTO’nun marka değerini artırmak için büyük bir avantaj sağlayacak.

Cem Öksüz'ün İzmir Ticaret Odası'ndaki yeni görevinde başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisinin, İzmir Ticaret Odası'nın kurumsal iletişim stratejilerine getireceği yenilikler ve katkılar, markanın güçlü bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunacaktır. Başarılar dileriz!