Standup gösterileri Türkiye'ye ilk getiren isim olan Cem Özer, sahne çalışmalarına yeni bir boyut getirerek Kıvılcım Kalay ile özel gösteriler yapmaya başladı.

Cem Özer’in 40 yıl önce komedinin büyük ustası Levent Kırca ile gittiği Amasya’dan sahne teklifi gelince bu kez sahne Partneri Kıvılcım Kalay ile birlikte gitti. Emin Efendi Konaklarında gerçekleştirilen gösteriye Amasya halkı yoğun ilgi gösterirken, Cem Özer ve Kıvılcım Kalay ilişkiler konusuyla sahnede oldular. İnteraktif bir gösteriyle birlikte sahnedeki Cem Özer ve Kıvılcım Kalay ikilisini seyirci güldürürken onlarda seyirciyi eğlendirdi.

"İlişkiler bütünüyle anlamlı"

Birçok şehirden teklif aldıklarını dile getiren Cem Özer ve Kıvılcım Kalay “Sahnede utandıklarımızı anlatıyoruz çünkü bunu birilerinin yapması lazım, ilişkiler bütünüyle anlamlı” dediler. Amasya halkıyla birlikte başarılı bir gösteriye imza atan Cem Özer ve Kıvılcım Kalay, gelen sahne tekliflerini birlikte değerlendirip hayata geçireceklerini sözlerine eklediler.

