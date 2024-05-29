Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’ne gelen çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacakları şekilde sportif etkinliklere katılıyorlar.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Koyunoğlu Mahallesi’ndeki Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’nde 4-6 yaş grubu çocuklar için uzman eğitimciler eşliğinde sportif faaliyetler düzenleniyor.

Etkinliklere katılan çocuklar yürüme, koşma gibi becerilerini geliştirirken, yükseklik fobilerini de bu merkezde alınan eğitimler sayesinde yenebiliyor.

3879 ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Cemal Aslan Temel Eğitim ve Beceri Merkezi’nde 4-6 yaş gelişim çağındaki kaba motor becerisi kazanmış olan çocuklara psikomotor becerisi lokomotor, manipülatif beceriler, denge, esneklik, kuvvet, sinir kas koordinasyonu gibi önemli fiziksel ve zihinsel kazanımlarının öğretilmesine de destek veriliyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim ve beceri merkezini 3879 öğrenci ziyaret etti. Ziyaret eden okullar arasında bulunan Şehit Buhari Ağçelik Ana Okulu’nda öğrenim gören yaklaşık 30 öğrenci de çeşitli aktivite ile etkinlik programlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Cemal Aslan Temel Eğitim ve Beceri Merkezi sorumlu öğretmeni Bayram Ayaz, yapılan etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Şubat 2014 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Merkezimizde kaba motor becerisi gelişmiş olan çocuklarımıza fiziksel uygunluk, esneklik, koordinasyon becerileri, grup psikolojisinde nasıl hareket etmesi gerektiklerini, liderlik anlamında neler yapmaları gerektiğine dair eğitimler içeriyor” diyerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.