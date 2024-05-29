30 kişilik zabıta ekibi, alanı koruma ve düzeni sağlama görevini üstleniyor. Hem yaya hem de bisikletli olarak görev yapan ekipler, çevre dostu elektrikli araçlarla da park içinde devriye geziyor.

Halkın Talepleri Doğrultusunda Kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halktan gelen şikayetler ve talepler üzerine Kültürpark’ta bir zabıta merkezi kurma kararı aldı. 30 kişiden oluşan ekip, parka zarar veren ve huzursuzluk çıkaran kişilere müdahale ederek alanın güvenliğini sağlıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yayalaştırılan Kültürpark’a izinsiz giriş yapan ve uygunsuz park eden araçlar da zabıtanın sıkı denetimi altında.

Huzur Bozanlara Geçit Yok

Göreve başladıkları ilk hafta içinde ekipler, Kültürpark’a izinsiz giriş yapan ve uygunsuz park eden 50 araç ve motosiklet sahibine Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir Yasaklar Yönetmeliği uyarınca toplamda 100 bin 548 lira para cezası kesti. Ayrıca, Kültürpark’ı mesken tutarak huzuru bozan 32 kişi alan dışına çıkarıldı. Bu kişiler arasında madde bağımlısı olduğu belirlenen ve vatandaşlardan zorla para talebinde bulunan 5 kişi ise emniyet birimlerine teslim edildi.

Vatandaşlardan Tam Destek

Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine böyle bir adım attıklarını belirterek, "Son dönemlerde vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda, genel huzurun ve düzenin sağlanması adına Kültürpark Zabıta Merkezi’ni kurduk. Huzuru ve asayişi bozan, vatandaşlarımıza zorluk çıkaran kişilere gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Yurttaşlarımızın nefes almak ve aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmek için geldikleri bu alanda rahat etmelerini istiyoruz" dedi.

Şikayetler 153 Numaralı Hatta Bildirilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta yaşanan sorunları ve şikayetleri daha hızlı çözmek adına vatandaşların zabıta ekiplerine 153 numaralı hattı arayarak ulaşabileceğini belirtti. Bu sayede, park içindeki huzur ve güvenliğin sürekli olarak sağlanması hedefleniyor.