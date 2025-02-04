Demokrat Parti’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Enginyurt’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit' suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Enginyurt’un grup toplantısındaki sözleri üzerine açıldığı belirtilirken, Enginyurt’un ifadelerinin hukuki boyutunun inceleneceği kaydedildi.

Enginyurt ne dedi?

Cemal Enginyurt, CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirdi ki… Ne senin olacağız ne de kara toprağın. Biz Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, "Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanlarda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun" diyen Enginyurt, CHP çatısı altına güçlü bir irade ile katıldığını belirtti.