Didim Altınkum Mahallesi'nden hayırsever Faik Göngör, engelli bireyler için önemli bir bağışta bulundu. Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'ne (DİYED) yapılan akülü tekerlekli sandalye bağışı, Akyeniköy Mahallesi'nde yaşayan yüzde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin'e ulaştırıldı. Bağışın teslim töreni, Mersin'in evinde gerçekleştirildi.

Bağışın teslim töreni

Hayırsever Faik Göngör, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği'ne (DİYED) bağışta bulunarak önemli bir adım attı. Yapılan akülü tekerlekli sandalye, dernek üyesi olan ve Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 97 fiziksel engelli Hörü Mersin'e teslim edildi. Tören, Mersin'in evinde gerçekleştirildi ve DİYED Başkanı Fikriye Özaydın, dernek yönetim kurulu üyesi Oktay Çiftçi ve Faik Göngör'ün temsilcileri tarafından yapıldı.

Hayırseverin duyarlılığına teşekkür

Hörü Mersin, kendisine yapılan bu değerli bağış için Faik Göngör'e ve DİYED yönetimine içten teşekkürlerini iletti. Mersin, hayırseverin ve derneğin duyarlılığının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

DİYED'in görüşleri

DİYED Başkanı Fikriye Özaydın, bu tür bağışların ve duyarlılıkların örnek teşkil etmesini umarak, hayırsever Faik Göngör’e teşekkür etti. Özaydın, bu tür desteklerin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.