Cenazemize Hoş Geldiniz, ilk kez televizyon ekranlarına geldi ve filmin konusu ile oyuncu kadrosu, Google aramalarında en çok merak edilen konulardan biri oldu.

Filmin konusu

Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde, gelin ve damadın hayatlarının bir anda akıl almaz olaylarla altüst olduğu bir hikayeyi anlatıyor. Nişan günü, gelinin annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında Hollanda'dan gelen çılgın halası, dolandırıcı teyzesi, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da bulunmaktadır. Bu absürd ve komik aile dinamikleri, izleyicilere eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Cenazemize Hoş Geldiniz Oyuncuları: Gonca Vuslateri, Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Erkan Can, Deniz Uğur, Yiğit Özşener, Gözde Seda Altuner, Şükran Ovalı, Ufuk Özkan