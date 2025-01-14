Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen korkunç traktör kazasında, kontrolden çıkan traktör, ormanlık alana uçtu. Feci kazada, bir çocuk da dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 64 FF 373 plakalı traktör sürücüsü İ.D. (38), direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine neden oldu. Traktör, ormanlık alana uçtu ve feci kaza meydana geldi.

Olay yerine hızla müdahale

Kazanın ardından sürücü İ.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde bölgeye sağlık ekipleri, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerde, traktörde bulunan Melih Gezer (7) ve Mükerrem Demir (37) hayatını kaybetti. İ.D. (38) ve M.G. (42) ise yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.