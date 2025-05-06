Fiyat artışları özellikle şehirlerarası yolculuk yapan sürücüleri zorluyor.

Denizli genelinde akaryakıta tek fiyat

Denizli’nin tüm ilçelerinde benzin, motorin ve LPG fiyatları eşit seviyede belirlendi. Şehirdeki tüm akaryakıt istasyonlarında uygulanan ortalama fiyatlar şu şekilde oldu:

Benzin: 46,53 TL/LT

Motorin : 46,92 TL/LT

LPG: 25,96 TL/LT

Denizli merkez ilçeleri olan Merkezefendi ve Pamukkale dahil tüm ilçelerde aynı fiyat tarifesi geçerli. Bu durum, bölge genelinde fiyatların dengeye oturduğunu gösterse de sürücüler, 47 TL seviyesine yaklaşan motorin fiyatlarından endişeli.

Bölge ekonomisini de etkiliyor

Tarım ve sanayi açısından hareketli bir bölge olan Denizli’de artan akaryakıt fiyatlarının üretim ve taşıma maliyetlerini de yukarı çekmesi bekleniyor. Şehirdeki taşımacılık sektörü temsilcileri, mazot zammının en çok kendilerini etkilediğini vurguluyor.

Vatandaşlar ise bir süredir devam eden akaryakıt zamlarının günlük yaşam üzerindeki etkilerinden şikayetçi. Fiyatların bu hızla artmaya devam etmesi hâlinde yaz aylarında yeni rekorların kırılabileceği belirtiliyor.