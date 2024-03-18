Çeşme'de yazın artan nüfusla birlikte devlet hastanesinin yetersiz kaldığını söyleyen Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, “Yaz döneminde geçici sağlık merkezlerini hayata geçirerek yoğunluğu azaltacağız” dedi.

Yaz aylarında yaklaşık 20 kat artan nüfus karşısında mevcut devlet hastanesinin yetersiz kaldığını belirten Çeşme Belediye Başkanı Esat Tanık, hastanedeki hasta yoğunluğunu azaltmaya yönelik Geçici Sağlık Merkezi kuracaklarını ifade etti. Belediye mevzuatının buna izin verdiğini aktaran

Tanık, “Özellikle yaz aylarında belediye bünyesinde doktorlarımızı, sağlık görevlilerimizi istihdam edip sadece Çeşmeli hemşehrilerimizin değil ilçemize gelen tüm vatandaşların sağlık sorunlarını en hızlı şekilde çözeceğiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile de görüşeceğiz ve ortaklaşa çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

‘EK İSTİHDAM SAĞLANIR’

Sağlık hizmetinin yetersiz kaldığı benzer ilçelerde uygulanan çözümleri de incelediklerini vurgulayan Esat Tanık, “Geçici Sağlık Merkezleri’nin acil sağlık hizmetleri, temel muayene ve tedavi imkanları gibi hizmetleri sunabildiğini gördük. Bunun yanında mobil sağlık hizmetleriyle de belediyelerin, sahil bölgelerine ve yazlık alanlara mobil sağlık üniteleri göndermesi mümkün. Bu üniteler, sağlık taramaları, aşılar, temel sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçları karşılayabilir. Bu kapsamda dönemsel olarak ek sağlık personeli istihdam edilebilir” ifadelerini kullandı.

ÖZELLERLE İŞBİRLİĞİ

İlçedeki özel sağlık kurumlarıyla işbirliği yoluna da gideceklerini kaydeden Tanık şöyle devam etti: “Belediyemiz, ilçemizde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yaz aylarında artan talebi karşılayabilir. Bu kuruluşlarla anlaşmalar yaparak, vatandaşlara indirimli veya ücretsiz sağlık hizmetleri sunabiliriz. Yine vatandaşlarımızı sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaları konusunda bilgilendireceğiz. Randevu sistemlerini kullanmaları, acil durumlar dışında acil servisleri kullanmamaları gibi konularda farkındalık yarattığımızda sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk da azalacaktır”

Uzun vadeli çözüm noktasında ise devlet hastanesinin altyapısını güçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Esat Tanık, yeni sağlık tesislerinin kurulması için teşvik edici politikaların izleneceğini de sözlerine ekledi.

DOKTOR TAYİN İSTEMEYECEK

Çeşme’deki kiralık konut fiyatları nedeniyle başta doktorlar olmak üzere birçok memurun ilçeye gelir gelmez ‘tayin’ için çalışmalara başladığını kaydeden Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, “Göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri memurların bu ilçeden gitmesini önlemek olacak. Aldığı maaşın neredeyse 3’te 2’sini kiraya veren memurlarımız için mülkiyeti belediyemizde olacak konutları düşük kiralarla memurlarımıza vereceğiz. Böylece doktorlarımız ve memurlarımız bir an önce Çeşme’yi terk etme telaşına düşmeyecek; motivasyonunu Çeşmelilerin sağlığı için harcayacak” diye konuştu.