Altın piyasası haftaya rekor seviyelerle başladı. Doların değer kaybı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri, ons altını 3.669 dolara taşıdı. Böylece altın, yalnızca bu ay yüzde 5,8, yılbaşından bu yana ise yüzde 39 değer kazandı.

Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

10 Eylül 2025 Perşembe sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.836 – 4.836,5 TL

Çeyrek altın: 7.970 – 8.054 TL

Yarım altın: 15.940 – 16.109 TL

Cumhuriyet altını: 30.503 – 30.677 TL

Tam altın: 30.089 – 30.674 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı: 4.458 – 4.493 TL

Altın neden yükseliyor?

Uzmanlara göre doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi ve Fed’in faiz indirimi beklentisi altına olan talebi artırıyor. Faizlerin düşmesi tahvil getirilerini aşağı çekiyor ve yatırımcıların güvenli limana yönelmesine yol açıyor.

“Altın yatırımcısını 2025’te üzmedi”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının yılbaşında 3.050 TL’den başladığını, şu anda ise 4.924 TL’ye kadar çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Altın 2025’te yatırımcısını üzmedi, sabit getiriler anlamında değer artışına devam ediyor. Gram altında 8 ayda yaklaşık 1.874 lira kazanç sağlandı.”

Alınmalı mı satılmalı mı?

Memiş, kısa vadeli alımlar için bu haftanın uygun olmadığını belirterek, “100–150 dolar ons, 100–150 TL gram altında kar satışı beklenmeli. Ancak uzun vadede 2026 yılına kadar altın yükselişini sürdürecek. Hedefim gram altında 6.000–6.300 TL” dedi.