Buca ve Karşıyaka belediyelerindeki protestoların ardından Konak Belediyesi çalışanları da bugün tam gün iş bıraktı.

Maaş krizi grevleri tetikledi

Buca Belediyesi’nde ödenmeyen maaşlar nedeniyle başlayan işgal eylemi sürerken, belediyelerdeki ekonomik sıkıntılar giderek büyüyor. SGK ve vergi borçları nedeniyle yapılan kesintilerin de etkisiyle, birçok belediyede çalışanlar ücretlerini zamanında alamıyor.

Konak’ta tam gün iş bırakma

Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube’nin aldığı karar doğrultusunda, Konak Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler bugün iş bırakma eylemi yaptı. Belediyedeki hizmetler gün boyu aksarken, çalışanlar talepleri karşılanana kadar eylemlerin sürebileceğini ifade etti.

Buca ve Karşıyaka’dan Konak’a yayıldı

Buca’da belediye binasında işgal eylemi devam ederken, Karşıyaka’da da iş bırakma protestoları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Son olarak Konak’ta da benzer bir karar alınması, maaş krizinin İzmir’deki belediyeler genelinde derinleştiğini ortaya koydu.