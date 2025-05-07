Bristol City ile Sheffield Utd, 8 Mayıs'ta Championship Play-Off yarı finalinde karşılaşacak. Maç 22.00'de Tuttur TV'de şifreli olarak yayınlanacak.
Bristol City - Sheffield Utd maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)
İngiltere Championship Play-Off Yarı Final maçında Bristol City ile Sheffield United karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.
Bristol City - Sheffield Utd mücadelesi, Tuttur TV üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı. Yayın bilgileri aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Türü
|Bristol City - Sheffield Utd
|Tuttur TV
|22:00
|Şifreli
Bristol City - Sheffield Utd karşılaşması nerede oynanacak?
Bristol City ile Sheffield Utd arasında oynanacak olan yarı final mücadelesi, İngiltere'nin Bristol kentindeki Ashton Gate Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Tuttur TV Frekans ve Platform Bilgileri
Tuttur TV; Türksat uydusu, internet platformları ve İddaa numaralı özel kanallar aracılığıyla yayın yapmaktadır. Yayın şifreli şekilde sunulmaktadır.
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Karşılaşma Günü: 8 Mayıs 2025 Perşembe
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Saat: 22:00
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Stadyum: Ashton Gate, Bristol
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Yayıncı Kanal: Tuttur TV
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Yayın Türü: Şifreli