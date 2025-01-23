İstanbul’un köklü sanat sahnesinde kendine önemli bir yer edinmek üzere ilk adımlarını atan Şule Aryay; 2023 yılında yaratmaya başladığı “Deep Silence” adlı üç boyutlu eserleriyle sanatseverlerle buluştu. İstanbul’un prestijli mekanlarından biri olan Pera Palace’ta açılışı düzenlenen bu özel sergi, sanatçının uzun yıllar süren yaratıcı yolculuğunun yeni bir zirvesini işaret ederek her bir eser benzeri olmaksızın tek bir adet olarak özel olarak sunuluyor.

"Deep Silence" sessizliğin derinliklerinde bir yolculuk

Çocukluğundan itibaren sanatla iç içe büyüyen Şule Aryay, eserlerinde genellikle içsel derinlikleri, sessizliği ve yaşamın akışını vurguluyor. Sanatçı, “Hazırlamış olduğum tablolar, kimi zaman içimizdeki derinliği, sessizliği, kimi zaman da hayatımızın akışını temsil ediyor. Tablolarımı hazırlarken, klasik müzik eşliğinde çalışmak, hayal etmek ve duygularıma renklerle hayat vermek benim dünyamı oluşturuyor” diyerek, sanatsal sürecini ve duygusal bağlarını ifade ediyor.

“Deep Silence” serisinin kompozisyonları, Şule Aryay ve eşi Barış Aryay’ın yaratıcı işbirliğiyle şekilleniyor. Aryay çifti, sanatsal bir birliktelik ile bu eserlerde derin bir duygusal bağ kurarak, izleyiciye içsel bir keşif fırsatı sunuyor. Eserlerin güçlü enerjisi, hem Şule’nin yaratıcı gücünden hem de Barış’ın sanatsal fikriyle buluşan bir etkileşimden doğuyor. Şule Aryay'ın eserleri, geleneksel sanat tekniklerinin ötesine geçerek dünyada ilk kez ahşap üzerine akrilik ve yağlı boya teknikleriyle üç boyutlu bir form kazanıyor. Her bir tablo, yalnızca görsel bir etki yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda dokunsal bir deneyim sunarak izleyiciyi eserin derinliklerine çekiyor. Sanatçı yaratıcı sürecinde cesaret ve yeniliği benimseyerek, bu özgün teknikle sanatseverlere farklı bir estetik dünyası sunuyor. Pera Palace’ta gerçekleşen sergi açılışı, sanatseverleri benzersiz bir estetik yolculuğa davet ediyor. Şule Aryay'ın “Deep Silence” sergisi, izleyicileri sessizliğin derinliklerine çekerken, aynı zamanda doğanın ve insan ruhunun en saf hallerini keşfetme fırsatı sunuyor.

Sanatın gücü ve kadın girişimciliği

Şule Aryay sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda cesur bir kadın girişimci olarak da tanınıyor. "Yaratıcılık, cesaret ve bunun karşılığını alıyor olmak çok mutluluk verici" diyen sanatçı, yaptığı üç boyutlu eserlerle sanat dünyasında fark yaratırken, girişimcilik yolunda da önemli adımlar atıyor. Aryay, hayal eden ve adım atmak isteyen kadınlara ilham vermek istediğini belirtiyor.