Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, Çin merkezli otomotiv devleri Chery ve BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Kacır, Chery’nin Türkiye’ye yatırım yapma konusunda son aşamaya geldiğini belirtti. Kacır, Chery Uluslararası Başkanı Guibing Zhang'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 28 Eylül’de düzenlenen Uluslararası Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldiğini de aktardı.

Chery'nin Türkiye'de yapacağı potansiyel yatırımın detayları henüz netleşmese de, sıkı bir diyalog sürecinde olduklarını belirten Kacır, Türkiye’nin yatırım potansiyelini farklı markalarla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

BYD’nin Türkiye’deki dev yatırımı

Kacır, Çin merkezli bir diğer otomotiv devi BYD’nin Türkiye'deki yatırım planlarından da bahsetti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesis kurulacağını açıkladı. BYD'nin tesisi, 160 hektarlık bir alanda, 150 bin araç kapasiteli bir fabrika ve Ar-Ge merkezinin yanı sıra, tedarikçi parkı da barındıracak. Bu yatırımla birlikte, üretimin 2026 yılında başlaması bekleniyor. Bakan Kacır, tesisin fabrika inşaatı izinleri için başvuruların tamamlandığını ifade etti.

BYD teşviklerden yararlanabilecek

Türkiye, Haziran ayından beri Çin merkezli araç üreticilerine %40 ek gümrük vergisi uyguluyor. Ancak, yatırım yapan şirketler belirli şartları sağladıklarında bu vergilerden muaf tutulabiliyor. BYD'nin bu teşviklerden faydalanması beklenirken, Chery'nin benzer bir muafiyete sahip olup olmayacağı henüz net değil.

Chery’nin Türkiye’de satışa sunduğu modellerin fiyatları 1.3 milyon lira ile 2.1 milyon lira arasında değişiyor. Avrupa ve Çin pazarlarındaki fiyatlarla kıyaslandığında, Türkiye’deki vergi yükünün önemli bir etkisi olduğu görülüyor. Özellikle Tiggo 8 Pro modeli Türkiye’de 1.6 milyon liraya satılırken, Avrupa’da 36 bin euro (yaklaşık 1.3 milyon lira) ve Çin’de 160 bin yuan (yaklaşık 800 bin lira) gibi daha düşük fiyatlarla sunuluyor.