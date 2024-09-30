Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’i makamında kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında Başkan Çerçioğlu’na Aydın’daki başarılı çalışmalarından ötürü tebriklerini iletti. Zeybek, Çerçioğlu’nun yürüttüğü projeler ve hizmetlerle Aydın’a kattığı değeri vurgulayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu da, Zeybek’in nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın’a olan ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.