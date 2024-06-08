Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile toplantı yaptı. Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Melis Salonu'nda düzenlenen basına kapalı toplantıda milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da hazır bulundu.



Kültürpark’ta ilçe belediye başkanları ile ön toplantı yapan Özgür Özel’e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da eşlik etti.