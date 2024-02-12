Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirip belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede gerçekleştireceği projelerini açıkladı. Dün Güzelbahçe'de bir restoranda CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Günay, "Yolumuz, hedefimiz, projelerimiz Güzelbahçe için… 15 sene emek verdiğim, hizmet verdiğim ilçemde farklı bir konumda hizmet vermek istiyorum" dedi.

CHP içindeki değişim sürecinin belediye başkan adaylıklarına yansıması hakkında değerlendirmelerde bulunan Günay, “Genel Merkezimiz gençleşmeye gitti, ‘değişim’ dedi, İzmir’de bu değişimi yaptı. Ben de değişimin mağduru oldum. Urla diyordum, Urla için ciddi bir emek koydum ancak değişimden dolayı mevcut başkanımızın aday gösterilmemesi beni yuvaya döndürdü. Genel Başkanımız, ‘Senin yerinde olman gerekiyor, başka bir yer olması doğru değil, Mustafa başkanın 3 dönem oldu, değişime denk geliyor aday gösteremiyoruz’ dedi" diye konuştu.

GENÇ VE KADIN AĞIRLIKLI MECLİS

Değişimin meclis listesine de yansıyacağını ve kadın ile gençlerin ağırlıkta olacağını kaydeden CHP’li Günay, “Meclis üyelerinde de değişime gitmeyi, değişimin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum, genç ve kadın sayısının fazla olduğu bir meclis oluşturmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SEÇİM HEDEFİNİ AÇIKLADI

Seçimlere dair ilçedeki hedefini de açıklayan Günay, “Örgütümüzle beraber, bir hedef koyduk; İzmir’in şampiyonu olmak istiyoruz, ilk hedefimiz 31 Mart’ta Karşıyaka ve Narlıdere’yi geçmek. Meclis üyesi konusunda da 15-0 yapıp Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz” dedi.



PROJELERİ AÇIKLADI

İlçeye dair proje ve hedeflerinden söz eden CHP’li Günay, “Güzelbahçe’nin görselliğe, değişime ihtiyacı var, Güzelbahçe çok hızlı büyüdü, ciddi bir altyapı ihtiyacı var. 15 yıl başkanımızla birlikte altyapıya çok önem verdik. Artık evlerimizi, dükkanlarımızı su basmıyor. Yalı Mahallesi’nde kafeteryaların olduğu bir sokak var; ilk iş buradaki kafelerin dış cephelerini Alaçatı taşı ile aynı şekilde yapacağız. Otobandan çıkınca Seferihisar’a giden kara yollarımızı bitirdik, peyzaj ve ışıklandırma ile çok güzel hale getireceğiz. En önemli projelerden biri kız yurdu.. Belediyemizin 2 yeri var Kahramandere’de... Bu dönem oraya 2 tane kız yurdu yapacağız. Ehli-Keyf diye bir yerimiz var, Büyükşehir’in yeriydi, Cemil başkanımla görüştüm geri almak istediğimi söyledim, tekrar Güzelbahçe Belediyesi’ne alacağız. Ehli-Keyf, ağaçların içinde çok güzel bir restorandı, çok büyük bir alan, oraya Güzelbahçe Belediyesi anaokulu yapacağız, oradaki yemekhane duruyor, 65 yaş üstü tek yaşayan kadın ev erkeğe günde 1 öğün yemek götüreceğiz.. Bir de dershaneye gidemeyen çocuklarımıza etüt merkezi yapacağız” diye konuştu.

AĞABEYLİK YAPACAK

İzmir başkan adayların gençlerin çoğunlukta olduğunun ve kendisinin siyaset ve belediyecilik alanında tecrübeli olduğunun hatırlatılması üzerine Günay, “Bu dönem çok sayıda genç arkadaşımız var, hepsi cıvıl cıvıl… Bazıları benden destek istiyor. Bize siyaseten ağabeylik yapmak düşüyor” dedi.

TUGAY'LA UYUM MESAJI

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile çok uyumlu çalıştıklarını ve yeni dönemde de koordineli bir çalışma yürüteceklerini vurgulayan CHP’li Günay, “Büyükşehir adayımız Cemil Başkanımızla çok uyumluyuz. Değişim sürecinde de beraberdik” açıklamalarında bulundu.

"KOL KOLA GİRSEK 28 İLÇE KAZANACAK DURUMDAYIZ"

Aday gösterilmeyen bazı belediye başkanlarının tepkilerini de yanlış bulduğunu belirten Günay, “Bizde yok ama bazı ilçelerde yapılanların yanlış olduğunu düşünüyorum, tekrar aday gösterilmeyen başkanlarımız, eskisi, yenisi kol kola girsek İzmir’de 28 ilçe kazanacak durumdayız. Ama ‘ben yoksam parti yok’ anlayışı hoş değil. Bu partililik değil, 3-5 belediye başkanımız yanlış yapıyorlar. ‘Değişim’ dediler değişim oldu, İzmir’de güzel uygulandı” şeklinde konuştu.



EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

İlçedeki en büyük hayalinin Güzelbahçe Sahili ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak olduğunu kaydeden CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Günay, “Hayal kurduğumuz proje kıyı ama hayal kurup yapamamak kötü… Sahil ile ilgili çok güzel hayalimiz var ama bakanlıklarda tıkanıyoruz. Bu dönem ne yapıp edip, Karayolları, DSİ ile ortak nokta bulmamız lazım. Bakanlıktan mı cumhurbaşkanından mı bölge müdüründen mi randevu alacağız, ne gerekiyorsa yapıp çözüm bulacağız. En büyük hayalimiz sahilimiz…” ifadelerini kullandı.