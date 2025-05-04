HABER EKSPRES- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, saldırının Türkiye'nin demokratik siyasetine yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Bakan, saldırının sadece bir bireysel eylem olmadığını, Türkiye'nin birinci partisinin ve halkın iradesine yönelik açık bir tehdit olduğunu vurguladı.

Murat Bakan: "Saldırı, halkın iradesine yönelik bir tehdit"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Genel Başkan Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı lanetledi. Bakan, "Bu saldırı, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına, halkın iradesine ve demokratik siyasete yapılmış açık bir tehdittir" şeklinde konuştu.

"Saldırıyı hazırlayanlar, toplumu tehdit etti"

Bakan, saldırıyı hazırlayanların, toplumu tehdit eden açıklamalara imza attığını belirtti. "Daha kaç CHP'li telef olacak" şeklinde toplumu tehdit edenlerin, bu saldırının zeminini hazırladığını ifade etti.

"Şiddetin dili Saray'da üretiliyor"

Murat Bakan, saldırıların sadece bireysel değil, bir siyasi zemin üzerinden hayata geçirildiğini ifade etti. "Şiddetin dili, Saray'da üretilmekte, sokakta uygulanmaktadır" diyen Bakan, bu karanlık zemine teslim olmayacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın yaptığı açıklama şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırı, Türkiye'nin birinci partisine, halkın iradesine ve demokratik siyasete yönelmiş açık bir tehdittir "Daha kaç CHP'li telef olacak" diyerek toplumu tehdit edenler, bu saldırının siyasi zeminini hazırlamıştır. Şiddetin dili, Saray'da üretilmekte, sokakta uygulanmaktadır. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Halkımızla birlikte demokrasiye, barışa ve onurlu siyasete sahip çıkacağız.

"Demokrasiye sahip çıkacağız"

Bakan, halkla birlikte demokrasiye, barışa ve onurlu siyasete sahip çıkacaklarını belirterek, "Bu karanlığa teslim olmayacağız. Halkımızla birlikte, ülkemizi demokrasiye, barışa ve onurlu siyasete kavuşturacağız" dedi.