CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu. Say’ın, Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu için yaptığı, “Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor. 900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun!” şeklindeki yorum, suç duyurusunun gerekçesi oldu.

Başarır’ın avukatı Uğur Poyraz tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Say’ın paylaşımının TCK 301’inci madde gereğince Devletin ve Milletin egemenlik alametleri olarak kabul edilen unsurları tahkir ve tezyif ettiği belirtildi. Poyraz, Say’ın eleştiriyi aşarak aşağılama kastıyla hareket ettiğini vurguladı.

TCK 301 kapsamında değerlendirilen yorum

Başarır, Zekeriya Say’ın Kara Harp Okulu’nun birincisi Ebru Eroğlu’nun başarılarını küçümsediğini belirterek, Say’ın yorumunun “eleştiri” değil, “tahkir” olduğunu ifade etti. Başarır, “Yaptığı yorumlar askerlerimizi ve askerlik teşkilatını aşağılama kastı taşıyor. Aşağılama; hor görme, onur kırma, değersiz gösterme gibi suçlar TCK 301 kapsamına giriyor. Kamu davası açılması için bu şahsı ihbar ettim” dedi.

Ceza talebi ve hukuki gelişmeler

Başarır’ın dilekçesinde, Türk Milleti kavramının belirli kişi ya da toplulukların aşağılanmasından öte, toplumsal hassasiyetlerin zedelenmesini ifade ettiği vurgulandı. Başarır, Say’ın hakaret içerikli eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ederek, şikayet dilekçesinin verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Say’ın cezai sorumluluk taşımış olabileceği ifade edildi.