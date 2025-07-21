CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TBMM’de yaptığı konuşmada, AKP iktidarının doğaya ve çevreye zarar veren, mera, orman ve zeytinlik alanlarını hedef alan düzenlemelerine sert tepki gösterdi. Bülbül, “Saray iktidarının tercihi halk değil ranttır” dedi.

Doğa ve çevre değil, rant korunuyor

Bülbül, İklim Kanunu sonrası AKP’nin mera, orman ve zeytinlik alanlarını hedef alan düzenlemelerle doğaya değil rant odaklı politikalar izlediğini belirtti. Denetlenmeyen JES, RES ve maden ocaklarının Aydın’daki ormanları, meraları, zeytinlikleri ve birinci sınıf tarım arazilerini talan ettiğini ifade etti.

Ekonomik sorunlar ağırlaşıyor

CHP’li Bülbül, vatandaşların ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek, emeklinin 16.881 TL maaşla açlık sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını, asgari ücretlinin ise enflasyon karşısında ezildiğini kaydetti. Gençlerin yüzde 20’sinin ekonomik sebeplerle eğitimini yarıda bıraktığını, yüzde 7,2’sinin ise iş aradığı halde iş bulamadığını belirtti. Geniş tanımlı işsizliğin ise 12,6 milyonu aştığını açıkladı.

Rant politikalarına son çağrısı

Bülbül, halkın sosyal adalet ve çevresine sahip çıkacak politikalar beklediğini vurgulayarak, AKP’nin gündeminin rant, yoksulluk ve eşitsizlik olduğunu söyledi. “Yeter artık, bu düzen mutlaka değişecek” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bu açıklamalar, siyasi ortamda çevre ve ekonomi konularına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.