Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, ön libero takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübe menajerler aracılığıyla önerilen son isim, Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımından ayrılan Venezuelalı orta saha oyuncusu Marcelino Carreazo oldu.



Teknik Rapor Bekleniyor

İzmir temsilcisinin teknik heyeti, 24 yaşındaki Marcelino Carreazo'nun transferine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde yönetime sunacak. Kulüp, oyuncunun performansına ilişkin detaylı rapor doğrultusunda harekete geçecek.

Ludogorets’i Reddetti

Üç sezondur CSKA Sofya forması giyen Carreazo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı. Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets’in de talip olduğu oyuncu, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini belirterek bu teklifi geri çevirdi.

CSKA Sofya'da 97 Maç, 11 Gol

Profesyonel kariyerine 2018 yılında Kolombiya ekibi Once Caldas'ta başlayan Marcelino Carreazo, Avrupa kariyerine 2022-2023 sezonunda CSKA Sofya ile adım attı. Bulgar temsilcisinde 97 maçta görev alan oyuncu, 11 golle katkı sağladı. Geçen sezon ise 34 maçta 5 gol attı.

Göztepe Transfer Listesini Genişletiyor

Göztepe yönetimi, Carreazo dışında farklı isimlerle de temas halinde. İzmir ekibi; Ahmed Diomande (Valenciennes), Doğucan Haspolat (Westerlo), Efkan Bekiroğlu (boşta), Muhammed Taha Tepe (Trabzonspor) ve Yusuf Sarı (Başakşehir) ile ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Kamp Performansı ve Romulo Kararı

Slovenya kampında hazırlık maçlarına çıkan Göztepe, CSKA 1948’e 2-1 mağlup olurken, Rijeka’yı 1-0 ve Kryvbas’ı 2-1 yenmeyi başardı. Son maçta Hırvatistan ekibi Vukovar ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso ise sakatlık riski nedeniyle hazırlık maçlarında forma giymedi.

Arda Okan Kurtulan: “Bu forma için fedakârlık yaptım”

Adana Demirspor’dan transfer edilen sağ bek Arda Okan Kurtulan, sarı-kırmızılılara transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

“Geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarının coşkusunu görünce içimden ‘Keşke bu takımda oynayabilsem’ demiştim. Nasip oldu. Bu forma için hem ben hem kulüp büyük fedakârlık yaptı. Çok mutluyum.”