Efeler Belediyesi yaz kurslarıyla çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor

Efeler Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için ücretsiz yaz kurslarını başlattı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde hazırlanan kurs programı, ilçedeki çocuklara eğlenceli, öğretici ve sosyal becerilerini geliştiren bir yaz tatili sunuyor. Kurslar hem çocuklardan hem de velilerden yoğun ilgi görüyor.

Özellikle halk oyunları kursu, minik kursiyerlerin Ege yöresine özgü ezgilerle geleneksel figürleri öğrenerek sahneye taşıdığı renkli görüntülere sahne oluyor. Yaz boyunca devam edecek olan kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de yeni yetenekler kazanıyor.

Çocuklara çok sayıda branşta eğitim veriliyor

Efeler Belediyesi’nin yaz kursları kapsamında yalnızca halk oyunları değil, çocukların ilgi alanlarına hitap eden birçok farklı branşta eğitim veriliyor. Kurslar arasında şunlar yer alıyor:

Akıl oyunları

Drama

Jimnastik

Resim

El sanatları

Müzik (keman, gitar, piyano, bateri, darbuka, org, klavye)

Futbol

İngilizce

Satranç

Sanat atölyeleri

Çocuklarla felsefe (P4C)

Kurslar uzman eğitmenler eşliğinde belirli merkezlerde yürütülüyor. Katılımcılar, hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerini destekleyecek içeriklerle yaz aylarını daha nitelikli geçirme imkânı buluyor.

Başkan Yetişkin: “Kültürel değerleri yaşatıyoruz”

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kursların amacının çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Yetişkin, “Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesine katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Tüm kurslarımız ücretsiz olarak sunuluyor. Her çocuğumuzun bu imkânlardan faydalanmasını istiyoruz” dedi.

Tüm çocuklar davet ediliyor

Efeler Belediyesi, kurslara katılmak isteyen çocuklar için kayıtların devam ettiğini ve yaz dönemi boyunca faaliyetlerin sürdürüleceğini açıkladı. Belediye yetkilileri, aileleri bilgilendirmek ve çocukların yönlendirilmesini sağlamak amacıyla çeşitli mahallelerde tanıtım çalışmaları da yürütüyor.

Yaz tatilini kaliteli etkinliklerle geçirmek isteyen çocuklar için Efeler’de bu yıl da kültür, sanat ve spor dolu bir yaz sezonu yaşanıyor.