CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, zeytinliklerin madencilik projelerine açılmasını öngören torba yasa teklifine eklenen değişiklik önergesini sert sözlerle eleştirdi.

Gece yarısı Meclis’e sunulan önergeyle zeytinliklerin şirketlere devredilmesinin önünün açıldığını belirten Bülbül, “AKP bir kez daha zeytinlikleri şirketlere peşkeş çekmek için adım atıyor. Bu, sadece ağaçların değil, köylünün toprağının, geçiminin, geleceğinin elinden alınmasıdır” diye konuştu.

“Zeytin ağaçları sökülecek, şirketler yerine yenisini dikecek”

AKP’nin önergesine göre zeytin ağaçlarının söküleceğini ve taşınamayanların yerine, iki katı kadar yeni ağacın Hazine veya KİT arazilerine dikileceğini hatırlatan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni dikim alanlarını şirketler belirleyecek, dikimi onlar yapacak. Denetimi ise belirsiz. Asıl sorun şu: O arazide yaşayan köylü ne olacak? 20 yıllığına kiracı, çok iyi bakarsa 10 yıl daha uzatma hakkı tanınacak. Bu köylünün toprakla olan bağının koparılması demektir.”

“Bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır”

Bülbül, söz konusu yasa teklifinin Anayasa’ya, çevre hakkına ve mülkiyet hakkına aykırı olduğunu ifade ederek, “Bu yasa şirketlere rant, köylüye mağduriyet yaratıyor. Zeytinliklerin, ormanların ve meraların şirketler için yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Talan yasasını derhal geri çekin” dedi.

“Geçmişi, hafızayı ve emeği yok sayıyorlar”

Köylülerin sadece zeytinlik değil, kültür ve tarih mirası olan arazilerinden de koparılmak istendiğine dikkat çeken Bülbül, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu yasa, üreticinin alın terine saldırıdır. Sadece zeytini değil, toprağı, hafızayı, emeği yok ediyor. CHP olarak bu düzenlemeye karşı durmaya devam edeceğiz.”

Süleyman Bülbül’ün açıklamaları, zeytin üreticileri ve çevre savunucularından da destek gördü. CHP’nin, teklifin geri çekilmesi için TBMM’de muhalefet partileriyle birlikte hareket etmesi bekleniyor.