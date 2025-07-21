Yıpranmış yollar yenileniyor, ulaşım kolaylaşıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in göreve gelmesinin ardından ilçe genelinde ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozuk yolları yenileme ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yollar açma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin yeni adresi Eğrikavak Mahallesi oldu.

Mahallede hem merkez yollar hem de yayla yollarında parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı. Bozulmuş zeminlerin yenilenmesiyle birlikte, vatandaşların günlük yaşamı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Vatandaşlardan hizmete tam not

Eğrikavak Mahallesi sakini Tekin Doğan, uzun süredir yaşadıkları yol sorununun çözülmesiyle büyük bir rahatlık yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Mahallemizde önemli bir yol sorunu vardı. Annem ve babam yürüyerek bile bu yolu aşamıyordu. Efeler Belediyesi’ne yaptığım başvuru sonrası yolumuz parke taşıyla kaplandı. Ulaşımımız çok daha konforlu ve güvenli hale geldi. Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” Çeşme’de afet bilinci eğitimi: AKUT ve belediye vatandaşla buluştu İçeriği Görüntüle

Yayla yolları üreticilere kolaylık sağladı

Mahalle Muhtar Azası Taner Barkmaz ise yapılan yol çalışmalarının tarımsal üretim açısından önemine değinerek, “Belediyenin yayla yollarında yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Kışın çamur, yazın toz nedeniyle kullanılamayan yollar şimdi rahatlıkla geçilebiliyor. Üreticilerimiz kestane ve incir taşımasında büyük kolaylık yaşıyor. Tüm mahalle adına başkanımıza teşekkür ederiz,” dedi.

Muhtar Uçak: “Hizmet mahallemize değer katıyor”

Eğrikavak Mahallesi Muhtarı Emin Uçak da çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uçak, “Hem merkezde hem yaylada yapılan parke çalışmaları özellikle yaşlılar ve üreticilerimiz için büyük kolaylık oldu. Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve özverili ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Hizmetten çok memnunuz,” ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi hizmete devam edecek

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçenin her noktasında ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların devam edeceği ve vatandaşların taleplerine göre hizmet planlamalarının sürdürüleceği belirtildi. Başkan Yetişkin’in “Efeler’de hizmet herkese eşit ulaşacak” vizyonu doğrultusunda yatırımlar aralıksız devam ediyor.