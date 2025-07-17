CHP’li Süleyman Bülbül zeytinlik düzenlemesine sert tepki gösterdi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve zeytinlik alanların enerji yatırımlarına açılmasını öngören torba yasa teklifine sert tepki gösterdi. Bülbül, söz konusu düzenlemenin “enerji ihtiyacı” bahanesiyle zeytinlikleri yok etmeye yönelik bir plan olduğunu söyledi.

Bülbül, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Köylünün geçim kaynağı, çocuklarımızın geleceği birkaç şirketin kâr hırsına kurban edilemez. Bu toprağı, bu ağacı, bu tarihi şirketlere teslim etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Enerji bahanesiyle zeytinlikler yok edilmek isteniyor”

CHP’li Bülbül, teklifin yalnızca zeytinlikleri değil, aynı zamanda ormanları, meraları ve tarım arazilerini de tehdit ettiğini dile getirdi. Bülbül, “Bugün ‘süper izin’ adı altında açılmak istenen bu kapı, yarın tarım arazilerimizin, ormanlarımızın ve meralarımızın göz göre göre yok edilmesine yol açacaktır” diyerek uyarıda bulundu.

“Zeytinlikler sadece ağaç değil, bir yaşam kültürüdür”

Zeytinliklerin ekonomik değerinin ötesinde binlerce yıllık bir kültürün, emeğin ve yaşam tarzının simgesi olduğunu vurgulayan Bülbül, “Yasa teklifi, açıkça bir talan planıdır. Köylüler bu topraklar için direniyor ama iktidar kulaklarını kapatıyor” şeklinde konuştu.

Bülbül, teklifin Anayasa’ya, yargı kararlarına ve halkın iradesine aykırı olduğunu da ifade etti.

“Bu yasa geçerse ekosistem çöker, tarım biter”

Bülbül, düzenlemenin yasalaşması durumunda ekosistemin ciddi zarar göreceğini belirterek şunları söyledi:

“Bir zeytin ağacı kesildiğinde yalnızca bir ağaç değil, bir köy yok olur. Ekosistem çöker, çocukların geleceği yok olur. Tarım toprakları maden tozu ile kaplanır, ormanlar yok edilir. Bu, sadece bir çevre meselesi değil; aynı zamanda bir yaşam hakkı sorunudur.”

“CHP olarak bu talana ortak olmayacağız”

Süleyman Bülbül, CHP olarak söz konusu düzenlemeye karşı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti. “CHP olarak bu suça, bu talana ortak olmayacağız. Çünkü ormanlar, meralar, zeytinlikler ranta değil, geleceğe emanettir. Ve biz, bu emaneti kararlılıkla koruyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.