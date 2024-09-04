Evrim Karakoz, bir öğrencinin ortalama okul kıyafeti maliyetinin 7 bin 200 lira, kırtasiye malzemelerinin ise 2 bin 69 lira olduğunu belirterek, toplamda 9 bin 269 lira gibi yüksek bir maliyetle ailelerin karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Veliler Zor Durumda

Karakoz, yüksek enflasyonun okul masraflarını katladığını belirterek, "Veliler, defterden kaleme, çantadan ayakkabıya kadar pek çok üründe yaşanan fiyat artışlarıyla mücadele ediyor. Geçen yıla kıyasla, okul kıyafeti ve temel kırtasiye giderlerinin fiyatları neredeyse yüzde 75 oranında arttı. Bu durum, çocuk okutmayı adeta lüks hale getirdi," dedi.

Kıyafet Masrafları Yüzde 75 Arttı

Geçen yıl okul kıyafetleri için harcanan tutarlarla bu yılki maliyetleri kıyaslayan Karakoz, "Geçtiğimiz yıl, pantolon, gömlek ve süveterden oluşan bir takım için ortalama bin 550 lira ödenirken, bu yıl aynı takım 2 bin 500 lira oldu. Aynı şekilde spor ayakkabı fiyatı 700 liradan bin 200 liraya, fermuarlı ceket 700 liradan bin 300 liraya, eşofman takımı ise bin 200 liradan 2 bin 200 liraya yükseldi. Velilerin, bir öğrenciyi giydirmek için en az 7 bin 200 lira ayırması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Çocuk Okutmak Lüks Oldu

Evrim Karakoz, Türkiye'deki ekonomik şartların veliler için çocuk okutmayı giderek zorlaştırdığını vurgulayarak, "Okul kıyafeti ve kırtasiye giderleri, birçok ailenin bütçesini zorlayan kalemler haline geldi. Bu maliyetler, çocuk okutmanın giderek lüks bir hal aldığına işaret ediyor," ifadelerini kullandı.

Karakoz, velilerin bu yükün altından kalkmasının zor olduğunu belirterek, hükümeti acil önlemler almaya davet etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için okul giderlerinin düşürülmesi gerektiğini savunan CHP’li Karakoz, bu konuda adımlar atılmasının elzem olduğunu söyledi.