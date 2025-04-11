CHP İzmir Milletvekili Gökçen, İmamoğlu’nun Silivri’deki duruşmasına katılarak, Erdoğan'ın İmamoğlu korkusunun yargı tacizlerine neden olduğunu belirtti.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasına CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen katıldı. Gökçen, duruşmada yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmamoğlu’na karşı duyduğu korkunun, yargı sürecine nasıl yansıdığını dile getirdi.

CHP'li Gökçen’den Sert Eleştiriler

Gökçen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun yargılanmasının tamamen siyasi bir operasyon olduğunu belirtti. Gökçen, “Erdoğan’ın İmamoğlu korkusu, cezaevindeyken bile yargı tacizlerini sürdürmesine sebep oluyor” dedi.

"Ortada hukuk yok, siyasi operasyon var"

Gökçe Gökçen, söz konusu davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in terörle mücadelede görev almış bir isim olmadığını ve ortada bir hakaret veya tehdit bulunmadığını vurgulayarak, İmamoğlu’na yönelik davanın tamamen siyasi bir amaç güttüğünü belirtti.

"Ekrem İmamoğlu korkusuyla gece uykusuzlar"

Gökçen, açıklamalarını “İmamoğlu korkusundan geceleri uyuyamıyorlar” şeklinde sonlandırdı. Bu sözleriyle, İmamoğlu’nun siyasi gücünden duyulan rahatsızlığı ve bu durumun yargı sürecine nasıl etki ettiğini eleştirdi.