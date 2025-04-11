Volkan Konak'ın vefatını "sahnede geberdi" şeklinde nitelendiren Çatalca Müftüsü, tepkilerin ardından sahte profil kullanımı ve cinsel içerikli paylaşımlar ile gündeme geldi.

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesinin ardından, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun "sahnede geberdi" şeklindeki açıklamaları büyük tepki topladı. Bu talihsiz sözlerin ardından, Çatalca Belediyesi, müftünün ikamet ettiği sokağın adını "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi. Gülben Ergen, bu hareketi sosyal medya üzerinden takdirle paylaştı ancak müftü hakkında ortaya çıkan bazı yeni iddialar, olayın boyutlarını değiştirdi.

Tepkilerin ardından soruşturma başlatıldı

Volkan Konak’ın ani ölümünün ardından, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun "sahnede geberdi" ifadeleri büyük bir tepkilere yol açtı. Hem müzikseverler hem de sanat camiası bu sözleri kınarken, Çatalca Belediyesi de önemli bir adım atarak müftünün ikamet ettiği sokağın ismini "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirdi.

Bu karar, Gülben Ergen tarafından takdirle karşılandı ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Ergen, yapılan bu adımın, sanatçının ölümüne duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Müftünün sahte profili ortaya çıktı

Tepkilerin ardından müftü hakkında başlatılan soruşturma, daha da derinleşti. Eski sosyal medya paylaşımları ve müftünün çevrimiçi davranışları dikkatle incelendi. Çatalca Müftüsü’nün, cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu iddiaları da gündeme geldi. Bununla birlikte, müftünün sosyal medya hesaplarında, gerçek kimliğini gizlemek için sahte profiller kullandığı ortaya çıktı.

Bu durum, müftünün profesyonel duruşuna ilişkin ciddi soru işaretleri oluşturdu. Çatalca Belediyesi'nin Volkan Konak’a yönelik bu nazik adımının ardından, müftünün sosyal medya paylaşımları ve çevrimiçi faaliyetlerinin, kamuoyunda daha fazla tartışılmasına yol açtığı belirtildi.

Gülben Ergen'den Çatalca Belediyesi'ne destek

Gülben Ergen’in Çatalca Belediyesi’nin "Volkan Konak Sokağı" kararına verdiği destek, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı takipçileri müftünün tavırlarını eleştirdi. Gülben Ergen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında, bu tür yanlış ve saygısız davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda, müftünün sahte profil kullanımı ve cinsel içerikli paylaşımları hakkında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.