Denizli kuyumcularında gram altın 30 Nisan itibarıyla 4090,36 TL’den satışa sunuluyor. Bozdurma fiyatı ise 4038,73 TL. 22 ayar bilezik ise 3889,49 TL’ye kadar yükselmiş durumda.

Çeyrek altın 6683 TL’ye dayandı

Yeni tarihli Denizli çeyrek altın 6683 TL’ye satılırken, eski tarihli çeyrek altın 6673 TL’den işlem görüyor. Yarım ziynet altın 13.346 TL, tam ziynet 26.591 TL, gremse ziynet ise 66.528 TL’ye kadar yükseldi.

Ata altın 27.284 TL, ata 5’li 136.065 TL

Cumhuriyet altınlarında da yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Ata Lira 27.284 TL, Ata 5’li ise 136.065 TL’den satılıyor. Yatırımcıların güvenli liman tercihi fiziki altın olmaya devam ediyor.

Serbest piyasada altın fiyatları biraz daha düşük

Denizli serbest piyasasında gram altın 3998,98 TL’ye, 22 ayar bilezik ise 3664,06 TL’ye kadar alıcı buluyor. Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı ise 6669,30 TL olarak kaydedildi.