Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük Çiftçi Yürüyüşü” etkinliği kapsamında oluşturulan konvoya; valilik ve kaymakamlık tarafından engellendi. Traktörler çevre yoluna yönlendirilirken, bazıları Cumhuriyet Meydanı'na giren çiftçiler ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hükümet yetkililerine seslenerek Tarım Yasası’nın 21’inci maddesinin uygulanmasının gerektiğini söyledi. Yazgan, “Çiftçi ticaret erbabı değildir. Çiftçi üreticidir, çiftçi anadır, babadır. Çiftçi ailemizdir, ailemize sahip çıkmıyoruz. Ailemize sahip çık, çocuklarımız büyüsün, üretsin” dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından “Büyük Çiftçi Yürüyüşü” etkinliği düzenlenmek istendi. 100 traktörden oluşan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'na üç kilometre uzaklıktaki Yeni Mahalle Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi'ne geldi.

Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı, şehir içi trafiği tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle 100 traktörden oluşan konvoya izin vermedi. Bunun üzerine Keşan Kent Müzesi önünde oluşturulan kortej, traktörlerin bulunduğu alana yürüdü.

Yürüyüşte konuşma yapan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Herkes sırtını dönmüş, hükümet yetkilileri, çiftçimiz görmemek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Herkes biliyor, suçlunun ayan beyan olduğunu ama gözler kapalı, diller tutulmuş. Burada, herkesin önünde biz ne dedik; bu sene bize Ukrayna çiftçisi kadar değer vermiyorlar. Çiftçi ticaret erbabı değildir. Çiftçi üreticidir, çiftçi anadır, babadır. Çiftçi ailemizdir, ailemize sahip çıkmıyoruz. Ailemize sahip çık, çocuklarımız büyüsün, üretsin ve hepimiz organik gıdayla beslenmeye devam edelim. Artık Tarım Yasası’nın 21’inci maddesini uygula. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’ini verdiğin söz gibi yasa gibi çiftçiye vermeye başla artık.”

Çiftçiler ile polis arasında tartışma

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Ediz Ün ile CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve bazı partililer, burada konuşma yaptı. Polis, daha sonra traktörleri çevre yollara yönlendirdi. Ancak izin verilmemesine rağmen 20 çiftçi, traktörleri ile korna çalarak meydana girdi.

Polis, traktörleri Cumhuriyet Meydanı'nda durdurarak, plakalarını fotoğrafladı ve korna çalmamaları konusunda uyardı. Bu sırada bazı traktör sürücüleri ile polis arasında tartışma çıktı. Sürücüler, polis tarafından sakinleştirilerek şehir dışına yönlendirildi.

“Türk çiftçisinin sorunu, bir beka sorunudur”

Cumhuriyet Meydanı’na gelen CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve partililer, polis ekipleriyle görüştü. Çakır, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini belirterek, “Ancak haksızlığa uğrayan herkesin yanındayız. Baştan Cumhuriyet Meydanı'na girmemize izin vermediler. Açıklamamızı burada yapacaktık. Ancak toplanma alanımız olan Yeni Mahalle'de yaptık. Bu etkinliği yaparak sesimizi duyurmak istiyorduk. Kâğıttan bir açıklama okuyarak, dağılmak istemiyorduk. Çünkü Türk çiftçisinin sorunu, bir beka sorunudur. Yarın öbür gün çiftçilik yapacak ya da yiyecek ekmek bulamayacağız belki de. Tabiri caizse insan eksen insan çıkacak topraklarımızda çiftçiler artık üretim yapmakta zorlanıyorlar” dedi.