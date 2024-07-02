“Kıpkızıldı kan içinde ! / Bir an içinde : / Gece kızıl, yer kızıl/ ev kızıl, fener kızıl/ kızıl, kızıl, kızıl !.../ Nazım Hikmet”

Alevler içindeyiz, günlerdir yanıyoruz… İzmir’in dört bir yanında insanlar aynı feryadı dile getiriyor: “Yanıyoruz!” Bu feryat sadece insanların değil, doğada var olan her canlının acısını yansıtıyor.

Yangınlar, sadece ormanlarımızı değil, içindeki pek çok canlıyı da yok ediyor. Orman yangınlarının etkileri, sadece ağaçların yanmasıyla sınırlı kalmıyor; ormanlar, aynı zamanda içinde barındırdığı tüm canlıların da yuvası. Bu yangınlar sırasında pek çok hayvan, yerinden yurdundan oluyor, hatta bazıları yangınlardan kaçamayarak hayatlarını kaybediyor.

Doğanın dengesi bozuluyor, ekosistemler yok oluyor. Her geçen gün yangınların boyutu büyüyor, etkisi daha da yıkıcı hale geliyor.

Bu yangınlar, sadece doğal yaşam alanlarını yok etmekle kalmıyor; aynı zamanda insan yaşamını da tehdit ediyor. Yangınlardan etkilenen bölgelerde insanlar evlerini kaybediyor, yaşamlarını yeniden kurmak zorunda kalıyorlar.

Orman yangınları, ekonomik olarak da büyük bir yıkıma yol açıyor. Tarım alanları, hayvanlar ve geçim kaynakları yangınlarda yok oluyor. Bu durum, bölgede yaşayan insanların geleceğini de olumsuz etkiliyor. Her geçen gün yangının yarattığı tahribat daha da büyüyor, insanların geleceğe dair umutlarını yok ediyor.

Yangınlarla mücadele etmek kolay değil; büyük çaba ve özveri gerektiriyor. Yangınları söndürmek için büyük bir insan gücü ve teknolojiye ihtiyaç var. İtfaiye ekipleri, gönüllüler, orman işçileri canla başla çalışarak yangınları söndürmeye, yangının daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Ancak yangınların boyutu o kadar büyük ki, bazen tüm bu çabalar yetersiz kalabiliyor.

Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, ama yangınların etkisi o kadar büyük ki bu mücadele kolay kolay bitmiyor.

Yangınların bazıları doğal sebeplerle çıkarken, bazıları da ne yazık ki insan kaynaklı. Bu yangınların arkasındaki sebeplerin de üzerinde durulmamız gerekiyor.

Ormanlara atılan çöpler, dikkatsizce yakılan ateşler, hatta kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar, orman yangınlarının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Doğal sebeplerle çıkan yangınları kontrol etmek zor olabilir, ancak insan kaynaklı yangınları önlemek tamamen bizim elimizde.

En büyük temennim ise, yangınların bir daha çıkmaması.