Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan 2025-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın son paydaş toplantısı, muhtarlar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen bu süreçte, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik önemli adımlar atıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Hayatın her alanında eşitliği sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Sivil Toplum ve Belediye İşbirliği

Çiğli Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlık sürecinde ilk olarak sivil toplum kuruluşlarıyla dış paydaş toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, çeşitli STK temsilcileriyle verimli görüşmeler yapıldı ve ortak projeler değerlendirildi. Ardından belediyenin her müdürlüğünden katılım sağlanan iç paydaş toplantısında, belediyenin farklı birimleri arasında projelerin ilerleyişi ele alındı. Son toplantıda ise muhtarlar ve meclis üyeleri, kadınlar ve diğer kırılgan gruplar için yapılması planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Muhtarlar ve Meclis Üyeleri İhtiyaçları Belirledi

Toplantıda, muhtarlar ve meclis üyeleri kendi bölgelerindeki kadınların ihtiyaç ve beklentilerini dile getirirken, iş hayatına katılım, eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve şiddetle mücadele konularında çözüm önerileri sundular. Kadınların sosyo-ekonomik durumu, eğitim, sağlık ve siyasetteki yerleri de toplantının gündeminde önemli bir yer tuttu.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önceliğimiz”

Başkan Onur Emrah Yıldız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedeflerine dikkat çekerek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için meslek edindirme kursları, yaratıcı atölyeler ve hukuki-psikolojik destek projeleri gibi pek çok çalışmanın devam ettiğini belirtti. Yıldız, "Yerel Eşitlik Eylem Planımızı en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.