Çiğli Belediyesi, yaz aylarında düzenlediği “Sokakta Müzik Var” ve “Mahallede Tiyatro Var” programlarıyla ilçenin sokaklarını sanatla doldurdu. Temmuz ve eylül ayları arasında gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 10 bin Çiğlili, müzik ve tiyatronun keyfini çıkardı.

Mahalle Mahalle Sanat Rüzgarı

Etkinlikler Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka 5, Esentepe, Atatürk, Evka 2, Evka 6, İnönü, Ataşehir, Aydınlıkevler, Küçük Çiğli ve Balatçık mahallelerinde düzenlendi. Çocuklar oyunlarla, yetişkinler müzik ve tiyatronun coşkusuyla yaz akşamlarını renklendirdi.

3 Ayda 10 Bin Katılımcı

Çiğli’de sanatın birleştirici gücü, etkinliklere gösterilen yüksek katılımla bir kez daha kanıtlandı. Toplam 10 bin vatandaş, mahallelerinde düzenlenen kültürel etkinliklerde bir araya geldi. Etkinlikler, ilçede kültür- sanat faaliyetlerinin güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Başkan Yıldız’dan Değerlendirme

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sanatı halkımızla buluşturmak en büyük mutluluk. Yaz boyunca müzik ve tiyatroyu sokaklara taşıyarak, vatandaşlarımızın komşularıyla keyifli zaman geçirmesine katkı sağladık. Çocuklarımız kahkahalarıyla sokakları şenlendirdi, yetişkinler ise kültür ve sanatın tadını çıkardı. Önümüzdeki dönemde de Çiğli’yi Türkiye’nin kültür-sanatla anılan ilçelerinden biri haline getirmeye devam edeceğiz.”