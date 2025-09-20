Oku Canım Kadın

Biliyorum ki kuş yüreği gibi çırpınan o yüreğin, aslında kanatlarını açıp göklerde süzülmek istiyor.

Ama çoğu zaman hayatın yükleri, sorumluluklar ve içindeki sesler seni yere bağlıyor. Çırpındıkça yoruluyor, ne kadar uğraşsan da olduğun yerde sayıyormuşsun gibi hissediyorsun.

Oysa canım kadın, sen gökyüzüne aitsin.

Çırpınmak seni yorar, kanatlarını açmaksa seni özgürleştirir.

Bir kuşun kanatları ancak gökyüzünde açıldığında anlam bulur. Senin de öyle… Cesaretin, sezgilerin, yeniden başlamaya dair gücün ancak özgürce açıldığında seni gerçek yoluna taşır.

Çırpınmayı bırakmak, pes etmek değildir. Aksine, kendi özüne dönmektir. Zihninde dönen “yetişmeliyim, yetmeliyim, herkesi mutlu etmeliyim” düşüncelerini susturduğunda, içindeki kadın derin bir nefes alır. Ve işte o anda, kanatlarını açmaya hazır hale gelir.

Küçük Egzersiz – Kanatlarını Aç

1. Sessiz bir yere geç. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al.



2. Kalbinde çırpınan o kuşu hayal et. Ona “Artık özgürsün” de.

3. Omuzlarını geriye at ve kollarını iki yana aç.

4. İçinden şu cümleyi söyle: “Çırpınmayı bırakıyorum, özgürlüğümü seçiyorum.”

5. Bu anda göğsünde beliren hafifliği hisset. İşte bu, senin gerçek gücün.

Canım kadın, senin yüreğin göklere ait.

Çırpınmayı bırak, çünkü seni bekleyen daha büyük bir özgürlük var.

Kanatlarını aç… ve gökyüzünün sonsuzluğunda kendi yolunu bul.

“Bugün kendine sor: Ben hâlâ çırpınıyor muyum, yoksa artık kanatlarımı açmaya hazır mıyım?”