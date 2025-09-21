Hayat, seçimlerimizin toplamıdır.

Yaşamın renkleri de, tınıları da bize aittir. Karanlığa bürünmek de mümkün, rengârenk bir cümbüşün içinde yaşamak da.

Canım kadın, boynunu büküp razı olmak kolaydır. Ama başını dik tutup, hak ettiğin hayat için mücadele etmek asıl cesarettir. Çünkü gerçek yaşam, mücadele edenin ödülüdür.

Bugün bir düşün: Nerede duruyorsun sen?

Karanlığın ortasında mı? Korkularınla, kaygılarınla, umutsuzluğunla mı yaşıyorsun?

Yoksa rengârenk hayallerine doğru kulaç atıyor musun?

Unutma, vazgeçmek seni karanlığa daha da çeker. Ama pes etmeden yol arayan, her zaman yolunu bulur. Çünkü hayat, direnen kadına kapılarını açar.

Unutma canım kadın, o yol var. Yeter ki görmek iste, bul ve yaşamaya başla.

Küçük Bir Egzersiz

Şimdi kendine bir dakikanı ayır…

1. Gözlerini kapa ve derin bir nefes al.

2. İçinden sessizce şu soruyu sor:

“Bugün hangi seçimim beni karanlıkta tutuyor?”

3. Aklına gelen ilk cevabı bir kâğıda yaz.

4. Sonra hemen altına şu cümleyi ekle:

“Ben ışığı, umudu ve kendi gücümü seçiyorum.”

5. O kâğıdı sakla. Ne zaman kararsız hissetsen, çıkar ve oku.

Unutma canım kadın, hayatının yönünü değiştirecek olan tek şey, senin seçimlerin.