Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil adeta hurdaya dönerken, kazada bir kişi yaralandı. Olay, Denizli - Uşak Karayolu Menteş Kavşağı’nda gerçekleşti.

Kaza nasıl meydana geldi?

Edinilen bilgilere göre, İ.D. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken, S.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma anında, S.K.’nın aracı anayola bağlanmak isterken, iki araç arasında ciddi bir çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.