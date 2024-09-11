Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alırken, Dilruba Kayserioğlu'na da atıfta bulundu. Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt, Kayserioğlu’ndan sosyal medya üzerinden geldi.

Erdoğan, Kayserioğlu'nu hedef aldı

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP’yi 30 Ağustos'ta İzmir’de onur konuğu olarak ağırlanan Dilruba Kayserioğlu üzerinden eleştirdi. Erdoğan, “Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos’ta İzmir’de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal’in kurucusu olduğu partiyi, cumhura hakaret edenleri himaye eden bir parti haline dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur” ifadelerini kullandı.

Kayserioğlu’ndan tepkili yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Dilruba Kayserioğlu, sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi. Kayserioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten mi ya... Narin katledilmiş, gündemin ben miyim cidden? Bu halka da o kadar özür borcunuz var ki. Bir genç kızı sürekli hedef göstermek de çok şık bir hareket değil mi? Neyse tatilimi bununla işgal edemem, siz konuşun.”

Kayserioğlu'nun cevabı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Erdoğan’ın açıklamalarına karşı tepkileri gündeme getirdi.