Adalet Bakanlığı, çocuk suçlulara uygulanan ceza indirimlerinde önemli bir değişiklik için hazırlık yapıyor. Yeni düzenlemeyle, kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklara hâkim takdirine bağlı olarak indirim uygulanmaması sağlanacak. Düzenlemenin, özellikle son yıllarda artış gösteren çocuk suçluluğuna karşı alınacak önlemler kapsamında TBMM’ye sunulması bekleniyor.

TCK 31’inci madde ne diyor?

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 31’inci maddesine göre, suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Bu çocuklara yalnızca güvenlik tedbirleri uygulanabiliyor.

12-15 yaş arasındaki çocuklarda ise ceza sorumluluğu, fiilin anlamını kavrama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine bağlı olarak değişiyor. Bu durumda ağırlaştırılmış müebbet yerine 12-15 yıl, müebbet hapis yerine 9-11 yıl hapis cezası veriliyor.

15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise ağırlaştırılmış müebbet cezası 18-24 yıl, müebbet hapis cezası ise 12-15 yıl arasında uygulanıyor. Diğer suçlarda ise üçte bir oranında indirim yapılıyor.

Yeni düzenleme ile neler geliyor?

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı taslağa göre, özellikle 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği kasten öldürme gibi ağır suçlarda ceza indirimleri kaldırılacak. Hakim, suçun işleniş şekli, failin kasıtlı suç geçmişi ve güdülen amaç gibi kriterlere göre herhangi bir indirim uygulamadan ceza verebilecek.

Ailelerin sorumlulukları artıyor

Taslak düzenlemede yalnızca çocuk suçlular değil, aileler de hedef alınıyor. Türk Ceza Kanunu’nun 233’üncü maddesinde yer alan “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçunun ceza miktarları artırılacak. Böylece çocukların bakım, eğitim ve sosyal gelişiminde ihmali bulunan ebeveynlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşması sağlanacak.

Türkiye’de son yıllarda çocuk suçluluğunda dikkat çekici bir artış yaşanıyor. İstanbul Kadıköy’deki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, İzmir’de iki polisin şehit edilmesi ve Ankara’da Hakan Çakır’ın öldürülmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran örnekler arasında yer aldı. Uzmanlar, yapılacak düzenlemeyle hem caydırıcılığın artacağını hem de ailelerin çocuklarının sorumluluğunu daha fazla üstlenmesinin sağlanacağını belirtiyor.