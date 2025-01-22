Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır yakından tanıdığı eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in ailesinin cenaze törenine katıldı. Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden Güner’in kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin ve torunları için yapılan cenazeye Erdoğan da taziyelerini iletti.

Bolu Kartalkaya’daki otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında 14 kişilik bir ailenin vefat etmesi, tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. O aile, eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in ailesi idi.

Erdoğan, Güner ailesine olan yakınlığını ve dostluğunu vurgulayarak, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesine ulaşmaları için dua etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumlarla uzun yıllardır süren dostluk ilişkilerini hatırlatarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazı sonrası Erdoğan, Güner ailesine verdiği destekle dikkat çekti. Erdoğan, Zehra Sena Güner Gültekin’in tabutuna omuz vererek son görevini yerine getirdi. Törenin sonrasında, Güner ailesinin mezar yerinde de toprağı elleriyle attı.

Erdoğan’ın, aileyi son ana kadar yalnız bırakmayarak, hem acılarını paylaştığı hem de duyduğu derin üzüntüyü gözyaşlarıyla gösterdiği bu anlar, cenaze törenine katılanları duygulandırdı.