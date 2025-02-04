VakıfBank’ın kaptanı ve milli voleybolcu Zehra Güneş, yeni sezonda Fenerbahçe Medicana forması giyebilir. Sezon sonunda VakıfBank ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki orta oyuncunun, henüz kulübüyle yeni bir anlaşmaya varmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yakın takibinde

Voleybol Magazin’in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Zehra Güneş’in durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli takıma transferine yeşil ışık yaktığı iddia edilirken, taraflar arasında resmi bir görüşmenin olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

VakıfBank'ta kaptanlık yapıyor

Eylül 2023’ten bu yana VakıfBank’ın kaptanlığını üstlenen Zehra Güneş, kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes’in ardından takımın kaptanlık bandını takan başarılı orta oyuncunun geleceği, voleybol dünyasında büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Zehra Güneş’in VakıfBank’tan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transfer sürecinin sezon sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.