Cumhurbaşkanlığı konvoyunda meydana gelen kazada, koruma aracı tankere çarptı. Kazada biri polis, iki kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: Biri polis, iki şehit

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde İstanbul istikametinde meydana gelen trajik bir kazada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e eskortluk yapan koruma aracı tankere arkadan çarptı. Kazada polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli, araç şoförü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ancak, ne yazık ki kazada yaşamını yitirenlerin hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Kaza İstanbul istikametinde meydana geldi

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Gerede kesiminde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan konvoyun koruma aracı, hızla seyir halindeyken bir tankere arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli şoför Ahmet Ülger şehit oldu. Kazanın ardından büyük bir güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak şehitlerin kurtarılması mümkün olmadı.

Taziye mesajları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı, kazada hayatını kaybeden polis memuru ve şoför için taziye mesajı yayımladı. Devlet yetkilileri, şehitlerin vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladı ve ailelerine başsağlığı diledi. Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve güvenlik birimleri olayın tüm detaylarını araştırırken, başsağlığı mesajları da artarak gelmeye devam etti.