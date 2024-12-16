NBA tarihine geçen bir mücadelede Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 143-133 mağlup etti. Maçta kaydedilen toplam 48 üç sayı isabeti, NBA rekoru olarak kayıtlara geçti. Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, muazzam bir "triple-double" performansı sergileyerek galibiyetin başrolü oldu.

Dallas Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic, maçta sergilediği olağanüstü performansla geceye damgasını vurdu. 45 sayı, 11 ribaunt ve 13 asistlik "triple-double" istatistikleri, hem takımının galibiyetini getirdi hem de onun MVP adaylığına bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Doncic, Warriors karşısında sadece skora değil, tüm takım oyununa katkı sağladı.

48 üç sayılık Isabet: NBA rekoru

Bu tarihi maçın en dikkat çeken noktalarından biri de iki takımın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettikleri inanılmaz isabet oranıydı. Golden State Warriors 27, Dallas Mavericks ise 21 üç sayılık isabet buldu. Toplamda kaydedilen 48 üç sayılık isabet, NBA tarihinin yeni bir rekoru oldu. Bu yüksek skorlu karşılaşma, hem hücum gücünü hem de modern basketbolun evrimini gözler önüne serdi.

Warriors'tan Klay Thompson ve Curry'nin mücadeleci performansı

Golden State Warriors cephesinde ise Klay Thompson ve Stephen Curry, her zamanki gibi etkili oldular. Thompson 29, Curry ise 26 sayı kaydetti. Ancak, bu iki yıldızın mücadelesi, Mavericks'in etkili hücum hattını durdurmaya yetmedi. Warriors, savunmada açıklar vererek bu tarihi yenilgiyi aldı.

Diğer maçlar ve sonuçlar

NBA'deki diğer maçlarda Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 40 sayılık performansıyla Memphis Grizzlies'i 116-110 yenerken, Indiana Pacers ise New Orleans Pelicans'ı 119-104 mağlup etti. Tüm sonuçlar ise şu şekilde:

- Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 119-104

- Washington Wizards-Boston Celtics: 98-112

- Orlando Magic-New York Knicks: 91-100

- San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 92-106

- Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 116-109

- Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 133-143

- Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 116-110