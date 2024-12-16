Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Pınarbaşı Kent Bostanı’nda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personelleri tarafından verilen eğitimde, cinsiyet eşitliği, şiddetin etkileri ve hak arama yolları ele alındı.

Kadınlar haklarıyla güçleniyor

Eğitimde; cinsiyet rollerinin şiddetle bağlantısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin şiddet üzerindeki etkileri, şiddete maruz kalındığında başvurulabilecek kurumlar detaylıca anlatıldı. Ayrıca katılımcılara, üzerinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı çantalar hediye edildi. Bu hediyelerle birlikte İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgi verildi.

"Hak temelli yaklaşımı benimsiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitim programıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Toplumsal cinsiyet eşitliği, daha adil ve huzurlu bir toplumun temel taşıdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda bilinç oluşturulması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılması ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Başkan Eşki, kadınların haklarına erişimini kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha güçlü olmalarını sağlamak adına bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini de vurguladı.