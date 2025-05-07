Kopenhag ile Viborg, Danimarka Kupası'nda karşılaşıyor. Maç, 8 Mayıs'ta saat 20.00'de Tuttur TV üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

08 Mayıs 2025 Kopenhag - Viborg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Danimarka Kupası'nda heyecan devam ediyor. 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak olan mücadelede Kopenhag ile Viborg karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Kopenhag - Viborg maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele Tuttur TV üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Yayını takip etmek isteyen futbolseverler, İddaa platformları üzerinden veya Tuttur TV'nin resmi web sitesi ve uydu kanalları aracılığıyla maçı izleyebilir.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Şekli Kopenhag - Viborg Tuttur TV 20:00 Şifreli Canlı Yayın

Frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV yayını, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilir durumdadır. Yayın, İddaa sistemine entegre özel frekanslarla yapılmaktadır.

Uydu: Türksat

Platform: Tuttur TV / İddaa TV

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Kopenhag - Viborg maçı hangi gün oynanacak?

Kopenhag - Viborg maçı, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.

Kopenhag - Viborg maçı saat kaçta başlayacak?

Maçın başlama saati 20:00 (TSİ) olarak açıklanmıştır.

Kopenhag - Viborg maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Kopenhag Stadyumu'nda oynanacaktır.