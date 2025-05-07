Aile Yılı ilanıyla birlikte yeni evlenecek çiftlere bir destek de emlak sektöründen geldi. Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği, ev kiralarken artık hizmet bedeli almayacaklarını açıkladı.

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından yeni evlenecek çiftleri sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Emlak sektörü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı "Aile Yılı" kampanyasına destek vererek genç çiftlere kira kolaylığı sağlayacak.

Ev kiralanırken emlakçı komisyonu alınmayacak

Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği, evlenecek çiftlerden ev kiralarken artık emlak komisyonu almayacaklarını duyurdu. Bu uygulamayla, ev kiralama sürecinde ödenen yüksek hizmet bedelinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Birlik Başkanı Hakan Akçam, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30 bin TL'lik bir kira için çift bize 30 bin TL de hizmet bedeli veriyordu. Ancak Aile Yılı kapsamında bu bedeli almayacağız" ifadelerini kullandı.

Akçam, uygulamanın işleyişine dair detayları da şöyle anlattı:

"Evliliklerini resmi olarak belgeleyen çiftler, nikah tarihlerini gösteren evrakla bakanlığa başvuracak. Bakanlık onay sonrası barkodlu bir belge verecek. Bu barkodu bize ibraz eden çiftlerden kiralama hizmet bedeli almayacağız."

100 bin çiftin uygulamadan yararlanacağı öngörülüyor

Uygulamadan yaklaşık 100 bin çiftin faydalanması öngörülüyor. Akçam, "Aylık ortalama 25 bin TL kira üzerinden hesaplandığında, bu destek sayesinde çiftlerin toplamda yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf etmesi mümkün olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen "Aile Yılı" kampanyası çerçevesinde daha önce evlilik kredisi, çeyiz desteği ve eşya yardımları gibi teşvikler de açıklanmıştı.