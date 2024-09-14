14,3 milyar avro bedelle gerçekleşecek bu satın alma, Danimarka tarihinde yapılan en büyük satın alım olarak kayıtlara geçti.

Anlaşmanın detayları

Deutsche Bahn, Schenker'in satışının gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Anlaşmanın değeri, faiz gelirleri de dahil edildiğinde toplamda 14,8 milyar avro'ya ulaşıyor. Satış, Deutsche Bahn’ın 33 milyar avroluk borcunu azaltmaya yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor.

Schenker satışının önemi

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, bu satışın Deutsche Bahn'ın demir yolu taşımacılığına odaklanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Satış sürecinde, DSV'nin hisse satışları ve borçlanma ile finansman sağlamayı planladığı bildirildi.

DSV’nin hedefleri

Dünya genelinde 75 bin çalışanı olan DSV, bu satın alma ile Avrupa pazarındaki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor. 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Schenker, 72 bin 700 çalışanı ile dev bir lojistik şirketi konumunda.