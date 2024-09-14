Manisa İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapmak isteyen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. E.B. (44), Y.D. (38) ve Ş.Ç. (37) isimli şahısların milattan önce ve Roma dönemine ait eserleri 15 milyon TL karşılığında piyasaya sürmek üzere oldukları bilgisine ulaşan jandarma, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, M.Ö. 1. bin yıla ait 9 çömlek, M.Ö. 7. yüzyıla ait 4 alabastron, M.S. 4. yüzyıla ait 13 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 4 kandil, 1 erkek ve 1 kadın heykeli, M.Ö. 2. yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi, M.Ö. 6. yüzyıla ait 2 cam parfüm şişesi ve toplamda 37 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.