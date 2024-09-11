Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 4. Altın Badem Ödülleri, ünlü isimlerin ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Datça Altın Badem Festivalleri çerçevesinde, ilçedeki prestijli bir otelde yapıldı. Geceye Yeşilçam'ın efsanevi yönetmeni Ümit Efekan ve ünlü modacı Cemil İpekçi damga vurdu.

Gecede öne çıkan isimler

Etkinlikte, sinema, tiyatro, dizi ve dublaj dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Geceye katılan ünlü isimler arasında tiyatro oyuncuları, dizi ve dublaj sanatçıları, yönetmenler ve yazarlar bulunuyordu.

Yaşam boyu onur ödülü Ümit Efekan’a

Yeşilçam’ın unutulmaz yönetmenlerinden Ümit Efekan, uzun yıllar süren başarılı kariyeri nedeniyle Yaşam Boyu Onur Ödülü ile onurlandırıldı. Efekan, ödülünü alırken duygusal bir konuşma yaptı ve genç sanatçılara tavsiyelerde bulundu.

Cemil İpekçi’ye genç moda tasarımcısından ödül

Moda dünyasının önemli isimlerinden Cemil İpekçi, ödülünü Datça'nın en genç moda tasarımcısı olan Alara Taş’ın elinden aldı. İpekçi, genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı ve Alara Taş’a cesaretinden dolayı teşekkür etti.

Müzik ve saygı duruşu

Etkinlikte, ünlü sanatçılar İntizar ve Çiğdem Tunç şarkılarıyla geceye renk kattı. Ayrıca, Diyarbakır’da trajik bir olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran için saygı duruşunda bulunuldu. Bu anlamlı an, katılımcılar tarafından büyük bir duygusallıkla karşılandı.