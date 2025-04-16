DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Partiden yapılan açıklamada, Önder’in geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sonrasında hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Açıklamadfa şu ifadelere yer verildi:

“DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz.”

Süreç yakından izleniyor

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu başta DEM Parti olmak üzere birçok siyasi isim ve kurum tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan da benzer yönde açıklamalar gelmişti.